Bienvenue, chers crawlers. Bienvenue dans le donjon. Survivre est une option ; offrir un show d'enfer aux spectateurs, une nécessité. Redécouvrez la série LitRPG culte de Matt Dinniman dans une nouvelle version collector holographique qui inclut, pour la première fois en France, la partie 1 de la nouvelle Dans les coulisses du Cabaret Ananas . Il est temps de découvrir l'envers du décor du donjon le plus mortel de la galaxie ! RESUME : Un homme. Le chat de son ex. Un jeu télévisé sadique où leur survie dépend de leur capacité à tuer avec style. En un éclair, chaque construction humaine érigée sur Terre s'effondre, créant un gigantesque donjon : un labyrinthe infernal de 18 niveaux remplis de pièges, de monstres et de butins. Seuls quelques survivants osent s'aventurer à l'intérieur, mais une fois que vous y pénétrez, impossible d'en ressortir. Vous n'avez que quelques jours pour trouver l'escalier vers le niveau suivant ou c'est game over. Dans ce jeu, ce ne sont ni votre force ni votre dextérité qui vous aideront à survivre, mais votre popularité et votre nombre de vues. Ils l'appellent Dungeon Crawler World. Mais pour Carl, c'est tout sauf un jeu. Une fabrication soignée : Couverture cartonnée. Pelliculage holographique. Reliure avec tranchefile et signet. Gardes de couverture Pantone(r).