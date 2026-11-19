Les représentations architecturales de monuments religieux réunies dans la collection du "Monasticon Gallicanum" ont fait sa célébrité dès le début du XVIIIe siècle, alors même que l'ouvrage d'histoire qui devait les contenir ne vit jamais le jour. Au XIXe siècle, plusieurs études et reproductions de ses planches gravées les révélèrent aux archéologues et aux historiens de l'architecture. L'intérêt se focalisa alors sur la valeur documentaire des estampes pour l'étude des monuments médiévaux disparus. Les neuf contributions publiées dans le présent ouvrage, issues d'une rencontre scientifique tenue à l'Ecole nationale des chartes, offrent de nouvelles clefs de compréhension de ce corpus exceptionnel. Il s'agit de replacer le "Monasticon Gallicanum" dans son contexte originel du XVIIe siècle, entre pratique de l'histoire en milieu monastique, réforme religieuse et relèvement des anciens monastères. Ces études se proposent de mieux saisir les raisons et les méthodes des concepteurs de l'oeuvre mauriste, en les confrontant à des cas particuliers ou et à des entreprises contemporaines similaires, afin de sonder plus largement les enjeux de la représentation de l'architecture monastique en France à la période moderne.