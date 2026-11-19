De la lentille artisanale du XVII ? siècle aux microscopes électroniques, la microscopie a profondément transformé notre façon d'observer le monde. Outil essentiel en recherche, enseignement, industrie et médecine, le microscope est aussi un objet patrimonial chargé d'histoires et de savoir-faire. Cet ouvrage basé sur l'exposition "Patrimoine & Microscopie, regarder l'invisible en Normandie" , créée par le réseau Résitech et la mission PATSTEC, propose une exploration originale des pratiques microscopiques en Normandie, du XIX ? siècle à nos jours. Adoptant une approche historique, technique et humaine, il retrace l'évolution des instruments, des méthodes et des usages scientifiques, tout en mettant en valeur les parcours de celles et ceux qui les ont façonnés ou utilisés. Richement illustré et enrichi de témoignages, cet ouvrage invite à découvrir des collections et des patrimoines souvent méconnus.