Véritable compagnon de route, à la fois pratique et agréable à consulter, ce guide vous accompagne à chaque étape de vos voyages. Il vous aide à trouver facilement des aires de stationnement et les services indispensables pour profiter sereinement de vos escapades. Cette nouvelle édition répertorie 5744 aires de stationnement, dont 516 réparties entre quatre pays européens : Allemagne, Espagne, Royaume-Uni et Suisse, ainsi que 5258 aires en France. Chaque aire est présentée de manière claire et détaillée : services proposés, possibilités de stationnement, tarifs. Pour un accès rapide, une liste de communes est disponible en début d'ouvrage, avec une mention spéciale pour celles dont les aires restent ouvertes toute l'année. En tête de chaque département, une carte pratique permet de localiser d'un coup d'oeil les communes équipées. Enfin, pour égayer vos voyages, retrouvez en fin de guide une sélection exclusive de parc d'attractions et de loisirs à proximité des campings.