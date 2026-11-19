Anatomie du récit invite ainsi à penser les histoires autrement : non comme de simples instruments de réparation, mais comme des forces susceptibles de transformer notre compréhension du monde social. A l'heure où le récit est présenté comme un outil d'empathie, de cohésion et de réparation, Anatomie du récit en propose une lecture critique. Inspiré par l'Anatomie de la mélancolie de Robert Burton, l'ouvrage interroge la place qu'occupent aujourd'hui les pratiques narratives dans l'espace social, politique et médiatique. En revisitant les notions de mimèsis, de fiction et de vraisemblance, il montre que la narrativité participe à la configuration des affects, des valeurs et des rapports de pouvoir qui structurent l'expérience individuelle et collective. Contre une conception du récit qui tend à faire de toute narration un instrument de cohésion et de réconciliation, ce livre défend une approche conflictuelle et politique de la narrativité, envisagée comme un lieu de confrontation entre visions du monde concurrentes. L'ouvrage accorde une attention particulière à la mélancolie, dont il explore les rapports avec les pratiques narratives contemporaines. Il met en lumière le potentiel critique et réformateur de la mélancolie, dont l'énergie utopique peut contribuer à imaginer d'autres formes de vie collective. A travers un dialogue avec la théorie littéraire, la narratologie, la philosophie et la théorie critique, Anatomie du récit invite ainsi à penser les histoires autrement : non comme de simples instruments de réparation, mais comme des forces susceptibles de transformer notre compréhension du monde social. Antonino Sorci est docteur en littérature comparée (Université Sorbonne Nouvelle) et qualifié aux fonctions de maître de conférences (10 ? section). Il est actuellement chargé de coordination et de communication événementielles au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), où il contribue à la valorisation de la recherche et à la diffusion culturelle. Chercheur invité à Montréal, Berlin, Sibiu et Oxford, il est l'auteur de La Condition narrative. La fable de l'aristotélisme (Classiques Garnier, 2023). Ses travaux portent sur la poétique, la narratologie et les formes contemporaines du récit.