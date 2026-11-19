Comment les démarches littéraires et cinématographiques peuvent-elles honorer les personnes esclavisées défuntes, dans un contexte politique hostile aux vies noires ? Cet ouvrage met en lumière le rôle des oeuvres artistiques pour appréhender la part vivante et intime, potentiellement immergée, indicible et invisible, des mémoires de l'esclavage. Prix de thèse des PSN 2025, ce travail comparatiste en littératures et en études cinématographiques dialogue avec les sciences humaines et sociales. Il réunit un corpus d'oeuvres encore peu voire pas étudiées, dont l'intérêt est majeur pour aborder les héritages (post)coloniaux. Celles-ci sont envisagées dans une approche critique et sensible qui souligne leurs enjeux poétiques et politiques contemporains.