Pour fêter son 10ème anniversaire, Third Editions revisite ses plus grands succès et propose une toute nouvelle édition de quatre de ses livres les plus emblématiques. Format étendu, contenu mis à jour et nouvelle illustration de couverture viennent agrémenter ce tirage limité exceptionnel. Quel joueur ne s'est pas essayé à Final Fantasy VII ? Ce titre, sorti en 1997, est aujourd'hui le porte-étendard de toute une génération et le jeu qui a propulsé la PlayStation de Sony sur le devant de la scène. A travers cet ouvrage, Third Editions se propose de replonger dans son univers incroyable. Cet ouvrage, façonné avec soin, propose de replonger dans l'univers incroyable de Final Fantasy VII. Il revient sur l'ensemble des titres qui ont contribué à forger sa mythologie et décrypte leur contenu à travers des réflexions et des analyses originales.