Un thriller sombre et addictif sur les dérives de l'ADN, où trois affaires impossibles, deux enquêteurs que tout oppose et une disparition intime s'entremêlent dans une course contre la montre aussi glaçante que viscérale. A la Crim' depuis trente ans, Nathalie est obsédée par un cadavre impossible à identifier. De son côté, Dorian Lemaître, chef de groupe, est hanté par une étudiante découverte poignardée, les oreilles découpées. Son collègue Greg Ballant est, quant à lui, obnubilé par l'assassinat barbare d'une médecin, dont le coeur a été arraché. Cette dernière affaire semble liée à la disparition de Sonia, la femme de Dorian et ex-compagne de Greg. Les deux hommes, contraints de collaborer pour la retrouver, sont en plus confrontés à un compte à rebours glaçant... Paru en grand format sous le titre ADHaine.