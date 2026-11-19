Depuis 1863, Monte-Carlo Société des Bains de Mer façonne l’art de vivre monégasque, des établissements autour de la place du Casino au Monte-Carlo Beach, des Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo à la Salle des Etoiles. Dans cet ouvrage, Virginie Broquet, artiste née à Nice et croqueuse d’instants, pose son regard libre sur les établissements du Resort. Son trait vif, élégant et sensible saisit les façades, les décors, les silhouettes et les atmosphères d’une maison qui n’a cessé de se réinventer. L’artiste arrête son oeil sur les lieux immanquables, comme sur les détails qui composent l’âme monégasque. L’album est également une occasion de dessiner l’histoire de Monte-Carlo, celle advenue et celle à venir. Les lieux dont la renommée remonte à l’innovant François Blanc côtoient les créations récentes et déjà adorées. Entre passé et présent, ses illustrations composent une promenade dessinée au coeur de Monte-Carlo.