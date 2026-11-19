Comprenez enfin ce que vous vivez... et découvrez comment transformer votre vie. La numérologie vous révèle le pourquoi, le Tarot-Miroir vous montre comment avancer. LES NOMBRES REVELENT, L'INTUITION GUIDE Et si vous pouviez voir plus clair en vous ? Pourquoi est-ce que je répète toujours les mêmes schémas ? Qu'est-ce qui me bloque ? Comment agir face à un choix difficile ? Née de l'association de la Numérologie et du Tarot-Miroir, cette approche inédite met en regard deux façons complémentaires d'explorer ce que vous vivez. Les nombres éclairent le pourquoi et les cartes ouvrent le comment. La Numérologie vous aide à mieux connaitre votre fonctionnement, vos besoins, vos forces et ce qui peut vous freiner. Votre chemin de vie et votre année personnelle deviennent des repères pour vous situer et mettre en perspective la période que vous traversez. Le Tarot-Miroir, ou tarot psycho-intuitif, vous invite à explorer votre monde intérieur. Comme un miroir, les cartes révèlent vos ressentis, vos freins, vos schémas répétitifs et vos ressources. Elles proposent des pistes concrètes pour agir. Pas de réponse toute faite, vous apprenez à lire ce qui se joue en vous et à faire confiance à votre intuition. Exercices guidés, exemples concrets et nombreux tirages commentés vous permettent d'expérimenter cette pratique pas à pas. Argent, amour, confiance en soi, travail, reconversion ou choix difficiles... Autant de situations pour avancer sur ce qui vous préoccupe vraiment. Et pour aller encore plus loin... Des QR codes jalonnent le livre et vous ouvrent l'accès à des contenus complémentaires pour approfondir votre découverte de la Numérologie et du Tarot-Miroir, et enrichir votre exploration personnelle.