Un livre qui donne une autre image des pays du continent africain et offre les clés pour partir à la découverte de leurs pépites ! Sites historiques, plages de rêve, marchés, rencontres avec des artisans, paddle sur des lacs splendides, pirogues à travers la forêt luxuriante... Les expériences proposées promettent de plonger au coeur des destinations, de vivre des moments uniques, de s'émerveiller, de s'amuser et de faire des rencontres incroyables. Un voyage à travers vingt-deux pays, dont de nombreux encore largement hors des radars touristiques : Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville, République Démocratique du Congo (RDC), Ghana, Guinée, Libéria, Mozambique, Sierra Leone, São Tomé et Principe, Eswatini, Togo, Ouganda. Ces pays sont bien plus accessibles et faciles à parcourir qu'on le croit habituellement et ils ont bien plus à offrir que les safaris auxquels on les limite trop souvent. Et pour les destinations qui sont appréciées des voyageurs depuis de nombreuses années, Sandy Abena propose des découvertes originales.