Mais pourquoi ce film que tout le monde aime met-il autant en rage cet "intervenant ciné" ? L'enquête urgente qui en découle nous mènera des salles de cours de la Seine-Saint-Denis à la moquette d'un pavillon de province, de "Vidéo Paradise" à YouTube, en passant par le souvenir sacré de films amateurs, saturés de peurs et de joies. Entre petite sociologie du cinéma, grand complexe de classe et amour de l'artisanat domestique, ce récit rend hommage à ceux qui ont appris à vivre en habitant les films des autres.