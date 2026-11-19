Vous venez de prendre ce plan en main ? N'y cherchez ni le métro, ni le RER, ni le 15e arrondissement : vous feuilletez un plan de 1850, une véritable machine à remonter dans un temps et dans un Paris qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui, même s'ils ont des points communs. Les contours ? Ils sont beaucoup plus réduits. En 1850 par exemple, la rue Lecourbe ne fait pas partie de Paris. Pas plus que les quartiers de Passy et d'Auteuil. Pas davantage que les buttes Chaumont ou que l'avenue de Clichy. Les arrondissements ? Ils ne sont que douze, avec un découpage en éventail au lieu du découpage en spirale d'aujourd'hui. Les rues ? Pas la peine de chercher le boulevard Saint-Germain, il n'existe pas. Ce n'est qu'à partir de 1853 que le préfet Haussmann éventre la capitale et bouleverse un Paris inchangé parfois depuis le Moyen Age. Ce livre original fournit un historique, un index des noms de rues, avec leurs changements de noms au cours des siècles, et repère sur le plan toutes les paroisses et toutes les études des notaires de Paris. Autant d'éléments indispensables aux généalogistes comme aux historiens : ils retrouvent plus vite les lieux de vie des Parisiens et les actes notariés les concernant en fonction de leurs adresses. Enfin, ce guide permet au curieux des parcours insolites à travers le temps. Marcher dans les rues, plan en main, permet de constater, avec surprise parfois, les modifications intervenues dans son quartier.