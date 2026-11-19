L'histoire de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa est avant tout celle d'une transmission : de savoirs, de valeurs et d'engagements ayant façonné des générations de médecins, chercheurs et enseignants. Ce recueil d'entretiens et de souvenirs est un hommage à ceux qui ont ouvert la voie, souvent dans des contextes difficiles, mais toujours avec la conviction de servir leur pays et l'humanité. Ces parcours singuliers, marqués par la persévérance et le sens du devoir, sont les récits des pionniers, bâtisseurs et innovateurs de cette faculté, faits de défi s surmontés, de réformes audacieuses et d'engagements humanistes. Ce travail invite à réfléchir sur l'avenir et les enjeux actuels et à nous inspirer de l'héritage de ces aînés, qui rappelle que la médecine est une aventure humaine, scientifique et sociale, chaque génération devant inventer ses propres réponses aux défis du temps. Il souligne enfin que l'histoire de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa est intimement liée à celle de la République démocratique du Congo, de ses luttes, de ses doutes, de ses espoirs et de ses réussites.