Dans une cité où l'avenir semble parfois décidé avant même d'avoir commencé, Mehdi et Kévin grandissent avec les mêmes frustrations, les mêmes blessures et la même envie d'exister autrement. Très vite, l'argent facile leur apparaît comme une échappatoire. Mais ce qui ressemble d'abord à une liberté devient progressivement un engrenage. Puis une rencontre change leur trajectoire. Michel ne leur promet ni miracle ni réussite facile. Il leur apprend à regarder autrement ce qu'ils sont et à comprendre qu'un autre chemin reste possible. Commence alors un long combat : reprendre leurs études, résister aux tentations du passé et trouver leur place dans un monde auquel ils pensaient ne jamais appartenir. Mais peut-on réellement quitter l'endroit qui nous a construits ? Du haut de l'escalier est un roman sur les choix, la transmission et cette conviction qu'un destin n'est jamais totalement écrit.