L'odyssée d'un Baye Fall est l'oeuvre biographique d'un talibé, fils de talibé, avant d'être le témoignage de reconnaissance d'un fils envers son père. C'est, en même temps, la sublimation du parcours atypique d'un homme de Dieu, érudit coranique, qui aura vécu son "Iliade" durant son bref séjour sur terre, depuis sa ville natale, Tivaouane (bastion de la confrérie tidjane), jusqu'à sa dernière demeure, Touba (bastion de la confrérie mouride). Son pied bot n'empêcha nullement la réalisation de cette "odyssée" triomphale. Le fils prodige consacre ainsi une revanche sur l'histoire de ce père analphabète, dont les visions prémonitoires et les prédictions se révélèrent souvent justes, et que l'auteur a souhaité faire découvrir à travers le présent ouvrage.