L'univers kyaman est producteur de nombreux chants issus des créations des femmes des différentes générations et classes d'âge. Ces diverses femmes, constituées en groupes, sont auteures de ces différents chants. D'où l'existence des choeurs féminins. Ces chants sont exécutés par ces femmes en langue thwi, qui est la langue de communication de ce peuple du sud de la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Les chants évoquent les réalités locales, qui sont singulièrement villageoises et issues des vécus quotidiens dudit peuple. Ces chants développent différents thèmes, dont l'amour, la pauvreté, la chance, la mort, la vie, le pardon, le soin, le don de soi, la croyance, les divinités locales, la promesse, le besoin, le désir, le vol, le choc, le triomphe, la conséquence, la noblesse, la tradition, la contradiction, l'union, l'entente, l'entraide, et bien d'autres encore.