L'Iran n'a pas créé les chiites arabes Cet essai historique et géopolitique offre des clés indispensables pour comprendre l'Iran, le chiisme arabe et les bouleversements qui redessinent aujourd'hui le Moyen-Orient. Depuis la révolution islamique de 1979, les chiites arabes sont perçus comme les instruments de la puissance iranienne. La réalité est infiniment plus complexe. En s'appuyant sur un demi-siècle de conflits, de révolutions et de bouleversements politiques, Alain Monnier montre que les chiites d'Irak, du Liban, du Golfe ou du Yémen ne sont pas de simples relais de Téhéran, mais des sociétés enracinées dans leurs Histoires nationales, leurs autorités religieuses et leurs propres ambitions politiques. L'Iran y apparaît puissant, mais jamais tout-puissant. Son influence prospère lorsqu'elle rencontre des Etats faibles, des communautés marginalisées et des guerres ouvertes ; elle s'effrite dès que les souverainetés nationales et les aspirations populaires reprennent le dessus. Très documenté, ce livre éclaire les crises qui façonnent aujourd'hui le Moyen-Orient : la révolution syrienne, la disparition de Hassan Nasrallah au Liban, la guerre en mer Rouge, le rôle des Houthis, la confrontation entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran, et les tensions autour d'Ormuz... Alain Monnier est docteur en histoire contemporaine de l'université Paris Nanterre. Il consacre ses recherches aux recompositions religieuses et géopolitiques du monde chiite.