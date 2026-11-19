La vie et la destinée hors du commun de la dernière souveraine des Français Le 5 mai 1826, 5 ans jour pour jour après la mort à Sainte-Hélène de Napoléon Ier, naissait à Grenade Eugenie de Guzman. De celle qui fut l'épouse de Napoléon III, l'histoire ne retient souvent que le grandiose tableau conçu par Franz Xaver Winterhalter ( L'Impératrice Eugénie entourée de ses dames d'honneur , 1855) conservé aujourd'hui au château de Compiègne, ou la légende noire de la régente réactionnaire qui aurait été responsable du déclenchement de la guerre avec la Prusse en 1870, de la défaite de la France et, in fine, de la chute du régime impérial. Cette biographie, nouvel opus de la Bibliothèque des illustres, s'efforce de replacer l'épisode impérial dans une vie de 94 ans qui ne s'achève qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale, le 11 juillet 1920. S'appuyant sur les sources disponibles en France et sur les travaux historiques les plus récents, ce récit d'une vie hors du commun, scandée par de nombreuses tragédies, s'efforce de fournir une vision objective d'une figure trop souvent balancée entre hagiographie et légende noire. Illustré au moyen des collections de manuscrits, de gravures, de livres et de dessins de la Bibliothèque nationale de France, cet ouvrage guidera le grand public dans la découverte d'une femme au destin aussi exceptionnel que celui de l'impératrice Sissi, grande amie de la reine Victoria, et qui eut la chance de connaître aussi bien Stendhal que Prosper Mérimée et Jean Cocteau.