Et si 2027 marquait la fin des médias traditionnels au profit d'un chaos informationnel dominé par les réseaux sociaux ? 2027 sera la dernière élection présidentielle où les médias joueront encore le rôle qui fut le leur pendant plus d'un siècle. Presse, radio et télévision perdent peu à peu le pouvoir de nourrir notre dialogue collectif. Les algorithmes choisissent déjà l'information qui nous parvient. Demain, l'intelligence artificielle pourra la générer en la personnalisant. Nous passerons alors d'une information conçue pour tous à une information distribuée, puis fabriquée pour chacun. Une oligarchie d'entreprises, américaines et chinoises, prend ainsi le pouvoir sur notre capacité à nous informer, sur ce que nous voyons, ce que nous savons et ce qui mérite notre attention. C'est la nouvelle emprise. De l'élection présidentielle de 2032 aux nouveaux empires de l'IA, ce livre raconte ce basculement et explore les chemins pour reprendre le contrôle et préserver notre liberté de choisir.