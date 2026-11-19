Devenir expert et accomplir ses missions selon la juridiction. Les juges sont confrontés à des questions de plus en plus techniques et ont un besoin croissant d'experts judiciaires susceptibles d'éclairer les faits afin de leur permettre de dire le droit . Cet ouvrage se présente comme un outil complet, traitant des différentes facettes liées au statut des experts et au déroulement des expertises civiles et pénales. Ce livre aborde en profondeur tous les aspects relatifs aux experts judiciaires et aux procédures d'expertise, offrant un éclairage essentiel sur la pratique, étayée par la législation en vigueur et par la jurisprudence. Cet ouvrage est un outil indispensable à toute personne aspirant à figurer sur les listes d'experts judiciaires , fournissant les informations cruciales pour l'inscription et la formation. Aux experts inscrits, il leur permettra de sécuriser juridiquement les opérations d'expertise civiles et pénales. De plus, avocats spécialisés, juges contrôleurs d'expertise et magistrats en charge du service des experts des cours d'appel trouveront une mine d'informations précises dans ce guide exhaustif. Sylvie Ménotti, conseillère honoraire à la Cour de cassation, a présidé le service des expertises du tribunal judiciaire de Paris, le service des experts de la cour d'appel de Reims, a été Secrétaire générale de la Première présidence de la Cour de cassation et membre de la formation de jugement de la Cour de Justice de la République. Elle assure des formations à l'Université.