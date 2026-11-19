Depuis les premières utopies urbaines et sociales de la révolution industrielle jusqu'aux approches contemporaines de l'écoquartier, la question urbaine est indissociable d'une réflexion sur les rapports entre les sociétés humaines et les milieux qu'elles habitent. Face aux transformations productives, aux crises écologiques et aux mutations des territoires, la nature n'a cessé de se redéfinir à travers l'évolution des manières de concevoir, de représenter et d'habiter la ville. Cet ouvrage revient sur les modèles urbains qui ont cherché à renouveler les relations entre espaces bâtis, paysages et ressources. Il analyse les conditions de leur émergence et de leur circulation, dans différents contextes territoriaux, de l'Europe du Nord jusqu'aux rives de la Méditerranée. Chercheurs, architectes, urbanistes et acteurs des territoires confrontent ici leurs analyses et leurs expériences autour des transformations engagées au cours des dernières décennies. Ils interrogent les politiques publiques, les projets et les stratégies territoriales qui, depuis près de quarante ans, ont accompagné les controverses et les différentes trajectoires au regard de l'urgence climatique. Face aux événements extrêmes, aux vulnérabilités et à la finitude des ressources, les conditions mêmes de l'habitabilité de nos territoires sont aujourd'hui remises en cause. A l'heure où la transition écologique impose de transformer en profondeur nos modes de vie, cet ouvrage ouvre une réflexion sur les conditions et les chemins possibles d'une relation renouvelée aux dynamiques du vivant et à la diversité des milieux.