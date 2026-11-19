Certains navires qui ont marqué l'histoire étaient des bateaux militaires, des paquebots, de grands voiliers ou encore des navires écoles ou d'expédition. Ce magnifique ouvrage vous invite, autour de plus de deux cents photographies, à (re)découvrir ces navires de légende : Belem, Cutty Sark, Pen-Duick, Titanic, Normandie, Hermione, Fram, Steam Ship Sudan, Eagle, Tara, Marion Dufresne, Christian Radich, Britannia... Autant de noms qui font rêver les amateurs de navires mythiques. Imaginés par l'homme pour voguer sur les mers du monde, ces vaisseaux fascinent tous ceux qui vibrent à l'appel du large. De nos jours, ces " monuments historiques " et " cathédrales des océans " vont à la rencontre du public de port en port à l'occasion des manifestations maritimes internationales ou accueillent à leur bord des stagiaires, des aventuriers et des scientifiques. L'ouvrage Les plus beaux bateaux du monde vous invite à un voyage à véritable voyage travers le temps et aux quatre coins du globe.