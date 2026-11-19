La boîte de Pandore n'a jamais disparu. Elle attendait d'être retrouvée. Après les événements "d'Eclats d'éternité" , Isabelle espérait enfin connaître la paix auprès de Derek. Mais le retour d'une ancienne prophétie et la menace de voir la légendaire boîte s'ouvrir de nouveau bouleversent leur fragile équilibre. Lilith dissimule ses secrets, Abaddon poursuit ses desseins et un Ordre déterminé convoite un pouvoir oublié. Entre le Ciel, l'Enfer et le monde des hommes, les alliances se brisent, les vérités émergent et chaque choix exige un sacrifice. Puis naît une enfant qu'aucune prédiction n'avait annoncée. Dans cette lutte où se mêlent amour, magie et puissances anciennes, Isabelle et Derek devront affronter une force capable de faire vaciller l'univers tout entier.