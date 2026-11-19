Arrivés par erreur sur Terre, Cybelle et Cybo, deux charmants petits cybotes, se retrouvent aux urgences de l'hôpital des Bleus-partout. Leur visite inattendue marque le début d'une aventure pleine d'humour et de tendresse. A leurs côtés, les jeunes lecteurs découvrent le corps humain, rencontrent les soignants et se familiarisent avec les gestes qui rassurent. Entre rires, émotions et découvertes, cette histoire transforme une visite aux urgences en une lecture aussi divertissante qu'enrichissante, à partager en famille.