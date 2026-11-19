Si l'on peut rire lors d'une audience de simple police ou du tribunal correctionnel, on peut rire aussi en cour d'assises, constatent quelques journalistes et observateurs de la vie des tribunaux. A partir des années 1830, le procès du chanteur Béranger et celui du caricaturiste Daumier inaugurent un cycle singulier dans lequel le "rire énorme" et le "rire revanchard" , mais aussi banal retentissent. Si la blague égrillarde, la dérision sophistiquée et l'éclat sonore cohabitent, le rire judiciaire ne fait pas l'objet d'une définition consensuelle. Il est vrai que des contemporains d'Henri Bergson se demandent "Pourquoi rit-on ? " , tout en indiquant qu'on ne peut pas définir le rire. Le rire fédère ou, au contraire, exclut. Il s'inscrit dans une époque et, d'une certaine manière, il propose une étude des caractères et une mise en scène des tempéraments. Mais il existe aussi des "tristes sourires" qui ont pour fonction d'humilier ou d'avilir des prévenus et des accusés, sans oublier les femmes qui suscitent un rire grivois faisant disparaître les agressions sexuelles. Il reste enfin des rires qui mettent à mal l'institution judiciaire elle-même et ses représentants. Le rire devient ainsi un outil pour comprendre le fonctionnement de la justice pénale mais aussi ce qui est risible et ce qui ne l'est pas. Si le rire peut être provoqué par une parole, un trait d'esprit ou un geste, il a également le pouvoir de dissoudre, au moins momentanément, une infraction ou un crime épouvantable.