Entre 1942 et 1945, près de 650 000 Français, parmi lesquels 3 200 Ornais, sont requis pour le travail obligatoire et rejoignent les usines allemandes. Le livre centré sur le territoire ornais montre les spécificités des espaces et sociétés rurales à l'épreuve du STO trop souvent passé sous silence. Il étudie le parcours de ces hommes, de leur réquisition à leur retour en 1945, et écrit une histoire intime du travail forcé au sein du Reich. Au quotidien, à l'usine, au camp et à la ville, il interroge l'élaboration des liens sociaux dans les sociétés en guerre. Ce regard par en bas remet en question certaines idées reçues sur l'attitude des requis au moment des départs, leur statut dans le système national-socialiste, leurs actions de résistance à l'usine, les relations amoureuses ou encore les solidarités internationales nées en terre allemande. En privilégiant une analyse à hauteur d'homme grâce à une soixantaine de témoignages recueillis sur trois générations, l'ouvrage offre une approche novatrice sur la construction des mémoires du STO, institutionnelles et privées, sur un temps long. L'étude des conditions et des formes de la transmission intrafamiliale et intergénérationnelle du souvenir du STO est aussi l'un de ses apports inédits.