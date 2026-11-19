Le 28 octobre 1982, à Lyon, dans un contexte marqué par les crimes racistes et sécuritaires, oeuvre de la police ou de "tontons flingueurs" , Wahid Hachichi est abattu dans des circonstances présentées comme un banal "drame de l'autodéfense" . Selon la version officielle, le jeune homme aurait été tué lors d'une tentative de vol de voiture. Mais derrière ce récit apparemment limpide, les incohérences s'accumulent ? : absence d'effraction sur le véhicule, contradictions policières, témoignages négligés, le tout dans un climat d'offensive médiatique et d'impunité généralisée des auteurs de crimes racistes. Dès le lendemain du drame, son oncle, Naguib Allam, se lance dans une contre-enquête qui durera plusieurs années et sera à l'origine de fortes mobilisations collectives et de rencontres avec d'autres familles de victimes à travers toute la France. A partir d'archives, de procès-verbaux, d'articles de presse, de souvenirs familiaux et d'une longue enquête personnelle menée durant plus de dix ans, ce livre reconstitue minutieusement les heures qui ont précédé le meurtre et les mécanismes qui ont conduit à transformer une victime en coupable. Plus qu'une contre-enquête, c'est une plongée dans la fabrication d'une vérité officielle, au croisement de la justice, des médias et des tensions politiques des années 1980. Portée par une écriture à la fois intime, rigoureuse et profondément habitée, L'affaire Wahid Hachichi interroge la mémoire, le déni institutionnel et la manière dont certaines vies peuvent être sacrifiées au nom de l'ordre sécuritaire. Un récit saisissant sur la quête obstinée de vérité et sur les zones d'ombre d'une affaire emblématique, dans une période de violences racistes à grande échelle.