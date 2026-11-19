PARVIENDREZ-VOUS A RESOUDRE CES QUATRE NOUVELLES HALETANTES IMAGINEES PAR NICOLAS BEUGLET, LE MAITRE DU POLAR FRANCAIS ? Préparez-vous à plonger dans les tréfonds de l'esprit humain avec ce recueil de quatre nouvelles d'enquêtes imaginées et écrites par Nicolas Beuglet. A la croisée du polar et du jeu, ces histoires aux imprévisibles rebondissements vous entraîneront dans les tréfonds de l'esprit humain. Tentez de vous échapperdu Refuge en résolvant des énigmes et en choisissant votre prochain chemin judicieusement, trouvez les secrets cachés derrière L'Expérience aux côtés de deux mystérieux enquêteurs, déchiffrez les codes du Message auprès d'une jeune espionne et découvrez les secrets du meurtre de La Victime, au coeur du monde du True Crime. Saurez-vous résoudre les énigmes de ces nouvelles intrigantes ? UN LIVRE IDEAL POUR LES ADEPTES D'HISTOIRES A TWIST, D'ENQUETES, DE JEUX ET DE POLAR. Dans le même univers : Cahier d'enquêtes de Franck Thilliez Cahier d'enquêtes de Caryl Férey Cahier d'enquêtes de Sherlock Holmes Cahier d'enquêtes d'Arsène Lupin Le jeu d'enquêtes de Franck Thilliez