Rituels ?? Transe ?? Une enquête de terrain rigoureuse et saisissante interroge ce que l'on croyait savoir sur les arts rupestres San, et bouleverse un mythe scientifique. Depuis près d'un demi-siècle, un dogme domine l'anthropologie sud-africaine ? : les spectaculaires peintures et gravures rupestres San seraient l'oeuvre de chamanes en transe, vecteurs de messages purement magiques et religieux. L'idée s'est imposée progressivement, jusqu'à devenir une évidence rarement remise en question. Mais sur quelles preuves repose-t-elle ?? Pour percer ce mystère, l'auteur a mené une enquête sans précédent. Explorant 122 abris ornés, principalement dans le massif du Drakensberg, il a photographié et modélisé en 3D chaque paroi peinte. Ce livre est le fil d'Ariane de cette recherche, tendu au lecteur pour qu'il avance à ses côtés jusqu'au centre du labyrinthe théorique et comprenne comment l'hypothèse chamanique s'est bâtie. On découvre que ce ne sont pas toujours les peintures qui parlent de rituels et de transe, mais bien souvent les chercheurs eux-mêmes qui y ont vu ce qu'ils espéraient trouver. Une figure isolée devient ainsi la preuve d'une pratique généralisée ? ; un site célèbre, cité et recité, en vient à confirmer ce qu'on voulait démontrer dès le départ ? ; et des peuples aux visages multiples se retrouvent réduits à une seule culture, figée hors du temps. Loin de nier la profondeur spirituelle de ces arts, cet ouvrage richement illustré détricote nos certitudes. En croisant technologies de pointe et rigueur historique, il libère ces images de leur carcan rituel et nous invite, enfin, à écouter les multiples récits qu'elles ont encore à nous livrer.