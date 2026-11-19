"M. Whistler n'est pas seul : il a derrière lui le whistlérisme et tous les whistlériens" Adulé de son vivant puis relégué aux marges de l'historiographie, James Abbott McNeill Whistler incarne l'un des paradoxes les plus marquants de la modernité artistique. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle sa singularité l'aurait empêché de faire école, cet ouvrage révèle l'émergence, dès la fin des années 1870, d'une vague whistlérienne au rayonnement international durable, allant de l'Europe aux Etats-Unis. Entre 1878, année de son procès contre le critique John Ruskin, et les prémices de la Première Guerre mondiale, Whistler incarne une esthétique alternative brouillant les frontières entre réalisme et abstraction et rejetant la peinture narrative au profit d'une recherche purement formelle. En rupture avec l'académisme, il marque son époque en abolissant les limites entre esquisses et tableaux achevés et s'impose comme une légende auprès de ses contemporains. Cette fascination se cristallise autour de deux modèles majeurs : ses portraits conçus comme des arrangements de formes et de couleurs ; ses nocturnes, qui réinventent la représentation du paysage crépusculaire et évoquent une musicalité synesthésique. Si les membres de son cénacle ont longuement observé, copié et portraituré Whistler, l'historiographie n'a pas toujours retenu leur filiation et a pu minorer en cela la place de ce maître dans l'histoire de l'art. S'appuyant sur un vaste corpus critique et iconographique, Laura Valette retrace la genèse du "whistlérisme" , phénomène artistique de forme nouvelle par ses multiples cercles et réseaux et dont la résonance internationale a fait la réputation de Whistler. Enfin, elle invite à repenser la cartographie de l'art moderne, en soulignant la centralité de ce peintre américain devenu l'un des plus européens de son temps. Préface de Guillaume Faroult, conservateur en chef au musée du Louvre.