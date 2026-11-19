Ce volume met en relation le constat d'une approche réaliste de l'époque actuelle versus une volonté manifeste d'y échapper. Cette articulation se retrouve dans la production massive d'images produites et diffusées par les écrans. Comment s'articulent les réalismes aujourd'hui, en particulier concernant les images de violence liées aux conflits ? A quels régimes visuels avons-nous affaire ? Peut-on aussi parler de contre-réalisme ? L'actualité de l'édition manifeste un retour aux questions de productions des images, des oeuvres, et vient réactiver une histoire matérielle de l'art.