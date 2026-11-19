Un voyage bouleversant entre visible et invisible, où les défunts deviennent des guides. Les morts ont-ils quelque chose à nous apprendre sur la vie ? C'est ce que croit fermement Mélanie Hotte. Dans ce livre, elle relate plusieurs rencontres avec des défunts qui, chacun à leur façon, nous offrent des enseignements. Il y est question de suicide, de la maladie d'Alzheimer, de pardon, de maisons hantées, de retrouvailles... Ces rencontres nous invitent à voir que nous ne sommes jamais seuls. " La mort sépare et rapproche à la fois ", écrit l'autrice. Les disparus sont invisibles, mais ils ne sont pas absents. Ils continuent de nous accompagner et de nous guider, et il ne tient qu'à nous de rester en contact avec les gens que nous aimons. Mélanie Hotte nous convie à honorer ceux qui sont partis. Peu à peu, comme lecteurs, on en retire un art de vivre : celui d'être à l'écoute de ceux qui nous ont quittés et d'élargir notre perspective sur l'univers.