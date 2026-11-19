Décoder les mécanismes du burn-out et explorer, par la méditation, un chemin vers un nouvel équilibre ! Dans ce récit intime et touchant, Anne-France Arnoux Saugnac, ancienne cadre dirigeante d'un groupe du CAC 40, dévoile, parfois avec humour, les coulisses d'un monde du travail où la souffrance reste trop souvent ignorée, tant par celui qui la vit que par ceux qui l'entourent. A cette trajectoire professionnelle d'une femme passionnée et hyperactive se mêle un cheminement plus intime. Le décès de sa mère marque le début de sa rencontre avec la pleine conscience. Les trois burn-out qu'elle traverse par la suite la conduisent toujours plus loin sur ce chemin de découverte de la méditation. L'autrice met en lumière le contraste entre l'exigence de performance qui guidait sa carrière et la quête d'intériorité qui animait sa vie personnelle, une tension qui peut résonner chez beaucoup d'entre nous. Au fil du récit, vous découvrirez des réflexions guidées vous invitant à interroger vos propres fonctionnements. En fin d'ouvrage, des méditations audios, des exercices pratiques et des ressources utiles vous permettront d'amorcer, à votre tour, une véritable transformation intérieure.