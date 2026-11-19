Au lendemain de l'échec de la révolution de 1848, plusieurs milliers de républicains et de démocrates-socialistes français, fuyant la répression orchestrée par les autorités de la Seconde République puis du Second Empire, prirent le chemin de l'exil. Parmi eux, quelques centaines trouvèrent refuge dans les cantons helvétiques. Ce livre redonne chair à ces proscrits : à leurs souffrances, à leurs espoirs et à leurs combats en faveur de la démocratie. A partir de correspondances privées, journaux, mémoires et documents d'archives judiciaires et administratives, il recompose minutieusement les itinéraires, réseaux et expériences de ces quarante-huitards chassés de France qui nouèrent, en Suisse, de très nombreux liens avec les élites locales, cantonales et fédérales. L'histoire de ces exilés du Printemps des peuples offre, à rebours des récits habituels, une nouvelle lecture, transnationale, du développement du jeune Etat fédéral suisse moderne, mettant en lumière le rôle décisif qu'endossèrent les réfugiés étrangers dans sa modernisation.