De Delacroix à Ziem, le grand voyage des peintres orientalistes Au XIXe siècle, l'essor des transports ouvre aux artistes européens de nouveaux horizons. Fascinés par l'Orient, ses lumières, ses paysages, ses architectures, ses costumes et ses scènes de vie, les peintres voyageurs en rapportent des images éclatantes, baignées de soleil, de couleurs et de dépaysement. Dans Les Orientalistes, peintres voyageurs, Lynne Thornton retrace cette aventure artistique à travers l'étude de près de cent cinquante peintres, de Delacroix à Ziem. L'ouvrage met en lumière les grandes figures de l'orientalisme, mais aussi de nombreux petits maîtres aujourd'hui moins connus, dont les oeuvres témoignent de la puissance d'attraction exercée par l'Orient sur l'imaginaire européen. Ce livre offre à la fois une plongée dans l'histoire de l'art du XIXe siècle et une invitation au voyage. Il permet de comprendre comment les artistes ont construit, interprété et parfois rêvé l'Orient à travers leurs toiles : marchés, palais, déserts, villes anciennes, intérieurs, portraits, scènes de rue ou paysages baignés de lumière. L'intérêt de l'ouvrage tient autant à sa richesse documentaire qu'à son pouvoir d'évocation. Il s'adresse aux amateurs d'art, aux collectionneurs, aux historiens, aux passionnés de peinture du XIXe siècle, mais aussi à tous ceux que fascinent les voyages, l'Orient, l'Afrique du Nord, le Proche-Orient et les imaginaires artistiques. Historienne de l'art britannique et spécialiste majeure de l'orientalisme, Lynne Thornton apporte à ce sujet une expertise reconnue. Ses recherches sur les peintres orientalistes et africanistes font de ce livre un ouvrage de référence, particulièrement précieux pour identifier les artistes, replacer leurs oeuvres dans leur contexte et mesurer l'importance de ce courant dans l'histoire de la peinture. A la fois beau livre, ouvrage de référence et guide sensible dans l'univers des peintres voyageurs, ce titre possède un fort potentiel auprès des collectionneurs, des amateurs de peinture, des bibliothèques d'art et des lecteurs attirés par les voyages artistiques. Lynne Thornton est une historienne de l'art et essayiste britannique, spécialiste reconnue de l'orientalisme pictural. Ses recherches portent principalement sur les peintres voyageurs des XIXe et début XXe siècles, ces artistes européens qui ont parcouru l'Afrique du Nord, le Proche-Orient et d'autres territoires extra-européens pour en rapporter paysages, portraits, scènes de rue, intérieurs, architectures et visions idéalisées de l'Orient. Elle s'est imposée comme l'une des grandes spécialistes des peintres orientalistes et africanistes, auxquels elle a consacré plusieurs ouvrages de référence. Son travail accorde une place importante aux grandes figures de ce courant, comme Delacroix ou Ziem, mais aussi aux artistes moins connus, souvent qualifiés de "petits maîtres" , dont les oeuvres intéressent particulièrement les collectionneurs, les historiens de l'art et les amateurs de peinture du XIXe siècle. A travers ses études, Lynne Thornton analyse la manière dont les artistes ont représenté l'Orient, entre observation directe, fascination esthétique, imaginaire du voyage et goût européen pour l'exotisme. Son approche associe précision documentaire, connaissance du marché de l'art et sensibilité aux images, aux couleurs et aux récits visuels. Avec Les Orientalistes, peintres voyageurs, elle propose une synthèse précieuse sur un courant artistique majeur, à la fois richement documentée et accessible, qui permet de mieux comprendre l'attrait exercé par l'Orient sur la peinture européenne du XIXe siècle.