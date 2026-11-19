Costumes berbères du Maroc : un patrimoine textile flamboyant, transmis par les femmes et menacé de disparition Après les tapis, qui ont fait la renommée des tisseuses berbères du Maroc, cet ouvrage met en lumière une autre expression majeure de leur art : les costumes traditionnels. Drapés, voiles, capes, vêtements de montagne ou de vallée composent un univers textile d'une richesse exceptionnelle, à la fois esthétique, sociale et identitaire. Héritées de formes anciennes, parfois venues de l'Antiquité, ces pièces témoignent de la diversité des modes de vie des populations berbères, de la Méditerranée jusqu'au Sahara. Chaque costume révèle une appartenance, une mémoire, une manière d'habiter un territoire. Mais cet héritage est aujourd'hui fragilisé par la modernisation des usages, la disparition progressive des pratiques traditionnelles et l'apparition récente de falsifications. Le livre se distingue par son ampleur et son ambition : premier vaste panorama bilingue français-anglais consacré au costume berbère du Maroc, il réunit le fruit de près de quarante années de recherches de terrain. Marie-Rose Rabaté, ethnologue, et Frieda Sorber, historienne d'art et spécialiste des techniques du tissage, apportent un regard unique, nourri par une expérience directe auprès des femmes, dans des milieux souvent difficilement accessibles aux chercheurs extérieurs. L'ouvrage révèle un monde de formes, de couleurs et de savoir-faire : prouesses de tissage, broderies multiples, ornements au henné, motifs transmis de mère en fille et inventions personnelles. Les nombreuses images d'objets-témoins, les gros plans sur les matières, les décors et les techniques permettent de découvrir un art textile longtemps ignoré, pourtant digne de figurer pleinement dans l'histoire universelle des arts. A la fois beau livre, ouvrage ethnologique, référence sur le textile marocain et document patrimonial, ce titre s'adresse aux amateurs d'art berbère, de textiles anciens, de costumes traditionnels, d'histoire du Maroc, d'ethnologie, de mode, d'artisanat et de patrimoine féminin. Marie-Rose Rabaté est professeure agrégée de l'Université, ethnologue et spécialiste passionnée de l'histoire et des traditions marocaines. Son travail s'est particulièrement attaché aux cultures de l'Atlas et du Draa, régions dans lesquelles elle a mené de nombreuses enquêtes consacrées aux rites, aux fêtes traditionnelles, aux pratiques sociales et aux formes de transmission propres aux communautés locales. Son approche associe exigence scientifique, connaissance du terrain et profond respect des cultures étudiées. Attentive aux objets, aux gestes, aux usages et aux récits qui les accompagnent, elle s'est intéressée de près aux arts textiles, aux parures, aux vêtements et aux signes identitaires qui structurent la vie sociale. Elle a notamment réuni une importante collection de pièces de tissages vestimentaires du sud de l'Atlas, aujourd'hui considérée comme une référence dans ce domaine. Soucieuse de préserver et de transmettre ce patrimoine, elle en a fait don au Musée de l'Homme. A travers ses recherches, Marie-Rose Rabaté a contribué à faire reconnaître la richesse des savoir-faire féminins marocains, longtemps relégués au rang d'artisanat anonyme alors qu'ils constituent un véritable langage esthétique, social et symbolique. Son travail donne à voir la profondeur d'un patrimoine vivant, fragile, transmis de génération en génération. Frieda Sorber est historienne d'art et technologue du tissage. Conservatrice au musée provincial du costume et du textile d'Anvers, elle a consacré une part importante de ses recherches aux traditions textiles du Maroc, du Proche et du Moyen-Orient. Spécialiste des techniques de fabrication, des matières, des structures textiles et des formes vestimentaires, elle apporte à l'étude du costume berbère un regard à la fois historique, artistique et technique. Son expertise permet de comprendre les vêtements non seulement comme des objets de beauté, mais aussi comme les témoins d'un savoir-faire complexe : choix des fibres, techniques de tissage, assemblages, décors, broderies, usages rituels ou sociaux. Elle a contribué à plusieurs ouvrages consacrés aux traditions textiles, participant ainsi à la reconnaissance internationale de patrimoines souvent méconnus ou menacés. La collaboration entre Marie-Rose Rabaté et Frieda Sorber réunit deux approches complémentaires : l'enquête ethnologique de terrain et l'analyse technique et historique du textile. Ensemble, elles offrent une lecture particulièrement riche du costume berbère marocain, à la fois comme art féminin, signe identitaire, objet social et création textile majeure.