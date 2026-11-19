Le baijiu et le huangjiu incarnent l'âme des boissons alcoolisées chinoises, alliant une histoire millénaire à une richesse culturelle inégalée. Avec plus de 7000 ans d'existence, le huangjiu figure parmi les trois plus anciennes boissons alcoolisées au monde, aux côtés du vin et de la bière. Quant au baijiu, l'un des plus anciens spiritueux distillés, il s'impose comme l'un des six grands spiritueux mondiaux, fort de plus de 2000 ans de tradition. Cet ouvrage aborde : -les origines et l'évolution de ces alcools emblématiques ; -leur dimension culturelle et leur place dans la société chinoise ; -les techniques de brassage et les secrets de leur fabrication ; -la diversité de leurs arômes et leurs caractéristiques uniques ; -les récits des marques légendaires et des personnalités qui ont marqué leur histoire ; - leurs bienfaits pour la santé, souvent méconnus.