L'essentiel du droit des obligations accompagné de plus de 80 cartes mentales et schémas pour faciliter la compréhension et la mémorisation et réussir les examens et les concours. Ce manuel de droit des obligations organisé en rappels de cours synthétiques offre une approche visuelle et structurée grâce à plus de 80 cartes mentales et schémas. Destiné aux étudiants en licence et en master de droit, il simplifie des concepts complexes et facilite leur mémorisation. Ce manuel est divisé en deux parties : le droit des contrats et le droit de la responsabilité civile. Grâce à des schémas clairs et synthétiques, cet ouvrage est un outil pédagogique ayant pour but de faciliter la compréhension du droit des obligations.