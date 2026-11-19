Et si nos habitudes quotidiennes (sport, écrans, sommeil, sédentarité) façonnaient directement les capacités de notre cerveau et celles de nos enfants ? Des réponses simples et scientifiques apportées par Maxime Nivet, neuropsychologue. Pourquoi certains modes de vie stimulent-ils le cerveau tandis que d'autres l'affaiblissent ? En s'appuyant sur les dernières recherches en neurosciences, Maxime Nivet, neuropsychologue, dévoile comment l'activité physique, les écrans ou la sédentarité influencent la mémoire, l'attention, l'intelligence et les apprentissages. Une enquête scientifique passionnante pour mieux comprendre et protéger le cerveau à tous les âges. Une rubrique pratique, "L'astuce du neuropsy" , propose également des conseils simples à appliquer au quotidien.