Voyageur infatigable, dandy cosmopolite, créateur de parcs paysagers et écrivain à succès, Hermann von Pückler-Muskau fut une figure singulière de l'Europe du XIXe siècle. Aujourd'hui méconnu en France, il fut pourtant un médiateur essentiel entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre, et même l'Orient. A travers le parcours singulier de cet observateur privilégié de son temps, ce livre propose une entrée originale dans l'histoire culturelle européenne et les circulations d'idées qui l'ont façonnée.