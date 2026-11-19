Du surplus agricole aux algorithmes, une analyse de la logique d'accumulation qui structure désormais l'économie, les technologies et nos existences. Dans des sociétés d'abondance, nous accumulons toujours plus : biens, données, expériences, relations ou informations. Ce livre montre que cette logique dépasse largement l'économie et structure désormais nos technologies, nos désirs et nos modes de vie. Du capital industriel à l'intelligence artificielle, il propose une lecture globale des nouvelles formes d'accumulation contemporaines.