Ce numéro interroge les liens entre le politique et la mort aujourd'hui, éclairés par la psychanalyse et, plus largement, par les humanités. Il s'attache à penser la mort non comme une affaire privée, mais comme une dimension constitutive de la vie collective, traversée par des choix, des normes et des rapports de pouvoir. Sont ainsi questionnés la manière dont les politiques intègrent cette problématique dans leurs actions, les effets politiques de santé sur le tri entre ceux qui seront soignés ou non, ainsi que les différents champs où le politique organise ou agit sur les morts des individus. Ce numéro met en lumière les enjeux sociaux, éthiques et anthropologiques qui traversent nos manières de mourir et, à travers elles, nos façons de faire société.