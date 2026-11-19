Avec la loi de séparation des Eglises et de l'Etat (1905) et son inscription dans la Constitution (1946 et 1958), la laïcité apparaît comme une référence importante en France, et une très grande majorité de Français affirment qu'ils y sont "attachés" . Depuis le début du XXIe siècle, elle est de plus en plus invoquée, malgré la confusion qui règne sur le sens de ce terme. Hier valeur essentielle de la gauche, elle est de plus en plus omniprésente dans le discours politique de la droite et de l'extrême droite. D'après Jean Baubérot, il n'existe pas de "modèle français" unique de laïcité mais des visions divergentes qui s'affrontent dans un rapport de forces toujours évolutif. L'auteur décrit ces sept laïcités, avant de rendre compte des mutations de la laïcité depuis la fin du XIXe siècle et d'imaginer son devenir. Publié pour la première fois en 2015, ce livre s'enrichit d'une nouvelle postface qui fait le point sur la laïcité française depuis les attentats et sous le gouvernement d'Emmanuel Macron.