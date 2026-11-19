Fort d'une dizaine de contributions de chercheuses et chercheurs en sciences sociales, cet ouvrage entend éclairer les dynamiques familiales contemporaines en Polynésie française à l'aune des changements sociodémographiques majeurs survenus dans cette collectivité d'Outre-mer singulière. Différentes thématiques sont ici traitées (mobilités, accès aux soins, solidarités, pratique du "confiage d'enfant" , etc.), parfois illustrées de graphiques, de cartes, de tableaux et d'images. Au fil des chapitres, un invariant se dessine nettement : la continuité des fortes mobilités résidentielles, économiques et affectives des familles polynésiennes, dans un contexte de transformations socioéconomiques et démographiques.