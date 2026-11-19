L'écologie fonctionnelle a pour objectif de comprendre les liens entre la structure des organismes et leurs fonctions, de l'échelle de l'individu jusqu'à l'écosystème et la planète Terre. S'intéressant plus particulièrement au mondevégétal, Sandra Lavorel aborde dans ce livre comment s'articulent les concepts fondateurs de "traits fonctionnels" , de "spectre d'économie des ressources" et de "services écosystémiques" . Plus que jamais d'actualité, ce livre montre comment l'écologie fonctionnelle permet de prédire l'impact des changements environnementaux sur des fonctions écologiques depuis l'échelle d'une parcelle jusqu'à l'échelle mondiale. Ces connaissances ouvrent des pistes prometteuses pour construire avec les sociétés des chemins vers un futur habitable.