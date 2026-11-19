Créé durant les dix dernières années de sa vie, le journal intime de Frida Kahlo (1907-1954) est une oeuvre totale où l'écriture se fait dessin et le dessin, écriture. Disparu des librairies françaises depuis trois décennies, ce document unique paraît ici en intégralité, dans une nouvelle traduction. Y est restituée la matérialité de chacune de ses pages ; ratures, collages, couleurs et mots entremêlés, tels que Frida Kahlo les a laissés, ultime legs de son oeuvre. Aquarelles, encres et textes poétiques s'y mêlent pour livrer ses pensées les plus intimes : ses réflexions sur la création, ses souffrances physiques, son amour pour Diego Rivera. Artiste révolutionnaire, Frida Kahlo y dévoile une vitalité que les épreuves de son existence n'ont jamais réussi à éteindre.