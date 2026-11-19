Riche de patrimoine et de nature, la beauté du Tarn fait écho à la Provence, à la Gascogne et à la Toscane. Ce beau livre évoque les sites iconiques et incontournables de la région, de Cordes-sur-Ciel à la Sorèze, en passant par Albi, Castres ou encore Rabastens. C'est une terre de paysages naturels, de villes de caractère, de villages, de forteresses et de bastides, mais aussi de traditions, de savoir-faire et de gastronomie. Le Tarn regorge de trésors cachés, de rencontres sportives et d'événements culturels uniques, qui en font une terre d'expériences et d'émotions. Car avant tout, le Tarn est un territoire vivant, attrayant et riche d'exception.