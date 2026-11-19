Cet ouvrage est plus qu'un simple catalogue de l'exposition événement "Bal au grand hôtel, se divertir à Toulouse à la Belle Epoque" , du 05/11/2026 au 03/10/2027 au musée des Jacobins : il nous plonge véritablement au coeur de la Belle Epoque toulousaine (1888-1914). Avec une iconographie riche et inédite (photos d'archives, objets historiques, affiches art-déco, etc.) et sous la plume d'un collectif d'historiens reconnus, nous découvrons une période oubliée de la Ville rose, théâtre d'élégantes festivités mondaines il y 130 ans C'est aussi l'occasion de découvrir ses boutiques, ses marchés, ses cafés et restaurants, ses salons dansants et ses divertissements. Voyage immersif dans le temps à l'image de l'exposition, ce très beau livre à la fabrication soignée est le livre incontournable pour (re)vivre la Belle Epoque... à Toulouse.