Peinture, sculpture, architecture, mais aussi paysages urbains, jardins, décors d'intérieur : Pierre Vaisse retrace l'avènement d'une nouvelle sensibilité à la couleur dans la la France de la fin du XIXe siècle, une évolution qui façonne encore notre regard sur l'histoire de l'art. Dans cet ouvrage conçu comme une promenade aux multiples détours, Pierre Vaisse démontre comment s'affirme, tout particulièrement en France dans la seconde moitié du XIXe siècle (avec des prolongements loin dans le XXe siècle), une sensibilité nouvelle à la couleur, chez les peintres, les sculpteurs et les architectes qui redécouvrent que les productions de leurs prédécesseurs antiques étaient polychromes, mais aussi dans les rues qui se couvrent d'affiches bariolées, dans les jardins et les parcs aux vives fleurs, dans la décoration intérieure où s'exaspère l'atmosphère colorée, sans parler des sciences ou de la littérature. Une évolution décisive dans notre manière d'appréhender l'histoire de l'art aujourd'hui.